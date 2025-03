Marianne Rosenberg: «Forever Young» zum 70. Geburtstag

Auch in diesem Jahr haben Sie einen vollen Terminkalender, im Herbst geht es auf eine ausgedehnte Club–Tour... Woher nehmen Sie die Energie für diese unermüdliche Aktivität?

Rosenberg: Die Energie nehme ich aus der Musik, bzw. aus der Leidenschaft, Musik zu machen. Und die Club–Tour im kommenden November habe ich mir gewünscht, weil ich die Menschen in meinen Konzerten spüren will. Das geht in grossen Hallen nur sehr bedingt, aber in Clubs kann und wird der Funke überspringen, in beide Richtungen. Darauf freue ich mich sehr.