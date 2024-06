Marianne Rosenberg: Neues Album bringt das «Disco-Gefühl» zurück

In ihrer Karriere nahmen Sie an fünf ESC–Vorentscheiden teil, schafften es dabei jedoch nie auf den ersten Platz. Käme für Sie ein weiterer Versuch infrage?

Rosenberg: Damals in den Siebzigern war meine Musik wohl ihrer Zeit voraus. Songs wie «Marleen» oder «Er gehört zu mir» hatten es unheimlich schwer. Phillysound aus Deutschland kannten die meisten Leute nicht, fanden die Rhythmen sehr ungewöhnlich. So fiel «Er gehört zu mir» schon im Vorentscheid durch. Erst in den 80ern und 90ern wurden diese Songs das, was sie heute noch sind. Aktuell reizt es mich nicht so sehr, wieder mit anderen Musikern und Musikerinnen in den Ring zu steigen. Ich liebe Musik über alles, aber ich mag keine Wettbewerbe.