«Marie fängt Feuer»: Die Folge mit Amira Aly kommt im März

Im vergangenen Juni verkündete Amira Aly (32), dass sie eine Gastrolle in einer Episode der Heimatfilm–Serie «Marie fängt Feuer» übernommen hat. Jetzt steht auch fest, wann ihre Folge ausgestrahlt wird: Am 13. März um 20:15 Uhr wird sie im ZDF in «Marie fängt Feuer: Verschüttet» zu sehen sein.