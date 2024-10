«Marie fängt Feuer»-Star Stephan Luca: «In den Bergen tanke ich Kraft»

Vier neue Folgen der Heimatfilmreihe «Marie fängt Feuer» (seit 2016) stehen ab 10. Oktober jeweils donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF auf dem Programm. Die Filme entstehen in Bad Bayersoien, Murnau und Umgebung. Seit Episode 17, die 2021 ausgestrahlt wurde, ist Schauspieler Stephan Luca (50) als Feuerwehrmann Peter Angerer mit an Bord. «Ich denke es sind sehr spannende, emotionale und unterhaltsame Filme entstanden», schwärmt er von den vier neuen Ausgaben. Ausserdem verrät er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, wie es ihm in der bayerischen Region, in der die Filme gedreht werden, gefällt. Deutlich macht er dabei auch, wie sehr ihm das Thema Feuerwehr inzwischen am Herzen liegt.