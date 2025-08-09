Marie-Luise Marjan wird 85: Das macht sie seit dem «Lindenstrasse»-Aus

Schauspielerin hat «gut vorgesorgt»

Das lange «Lindenstrasse»–Engagement brachte neben der grossen Bekanntheit für Marie–Luise Marjan auch noch andere Vorteile mit sich. Über ihre finanzielle Vorsorge im Alter sagte sie «t–online»: «Ich hatte nie Schulden, habe nie über meine Verhältnisse gelebt. Durch meine Theaterzeit und die ‹Lindenstrasse› habe ich gut vorgesorgt, unter anderem durch die Frankfurter Pensionskasse. Mir geht es gut – aber nicht, weil ich luxuriös lebe, sondern weil ich verantwortungsvoll mit Geld umgehe. Ich brauche keine Tasche für 2.000 Euro – die billige trägt denselben Inhalt.» Zudem erklärte sie über ihren jetzigen Lebensabschnitt: «Ich fühle mich heute weder einsam ohne eigene Kinder noch unvollständig: Ich habe ein erfülltes Leben.»