Marie Reim: Das ist der neue Mann an ihrer Seite

Marie Reim teilt Kuss–Foto

Deutlicher könnte die Schlagersängerin ihr aktuelles Liebesglück nicht machen: Gleich zwei Instagram–Beiträge widmet die Sängerin dem neuen Mann an ihrer Seite. «Die schönste Zeit meines Lebens habe ich mit dir», kommentiert Reim das erste Selfie mit ihrem neuen Partner, auf dem das Paar in die Kamera lächelt. Unkommentiert lässt ihr «Aleks», wie sich der neue Freund der «Naiv»–Interpretin in den sozialen Medien nennt, den Beitrag seiner Freundin nicht. «Ich liebe dich», schreibt der Düsseldorfer unter das gemeinsame Foto.