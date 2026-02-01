Marie Reim hat ihren Freund zum Manager gemacht

Doch damit nicht genug: Wolf, der bis 2023 das Tor von Fortuna Düsseldorf hütete, hat nun auch das Management seiner Freundin übernommen. Gegenüber der «Bild»–Zeitung erklärt die Sängerin: «Raphael hat nicht nur mein Herz erobert, er hat mir auch in einer schwierigen beruflichen Phase im letzten Jahr geholfen. Er ist in jeder Hinsicht ein verlässlicher Partner. Da habe ich ihn gefragt, ob er nicht mein Manager sein möchte. Und er hat Ja gesagt.»