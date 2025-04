Marie Reim ist «schwer verliebt» in einen Ex-Fussballprofi

Die deutsche Schlagersängerin Marie Reim (24) hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Auf einem Event hat sie sich in Düsseldorf an der Seite von Ex–Fussballtorwart Raphael Wolf (36) gezeigt. Die Tochter von Matthias Reim (67) und Sängerin Michelle (53) schwärmt von ihrem Partner und macht unmissverständlich klar, dass die beiden zusammen sind.