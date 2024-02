Marie Reim vor dem ESC-Vorentscheid: «Ich glaube sehr an den Song»

Wieso rechnen Sie ausgerechnet Ihrem Lied grosse Chancen zu?

Marie Reim: Vor ein paar Jahren hat mein Papa mir was mit auf den Weg gegeben. Er sagte: «Wenn du was machst, mach was Echtes. Etwas, was tief in dir drin ist. Denn die Zuhörer merken, ob etwas von Herzen kommt oder nicht». Das habe ich mir besonders im letzten Jahr sehr zu Herzen genommen. Und in Folge darauf habe ich den Song «Naiv» geschrieben. Ein 100–prozentiger Schlagersong, der aus meinem Leben stammt. Man hat nie eine gute Garantie. Jedoch habe ich schon beim Schreiben des Songs gefühlt, das kann nur gut werden. Umso mehr Menschen ich den Song vorgespielt habe, desto mehr hat sich mein Bauchgefühl bestätigt. Alle lieben «Naiv». Mein Papa sagte sogar: «Der ist so geil der Song, den würde sogar ich singen.» Mein Papa ist der beste Kritiker und wenn so ein Lob von ihm kommt, dann ist das für mich wie ein Segen.