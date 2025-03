Mariella Ahrens im «Playboy»: Auch diese Stars zogen mit Ü50 blank

Michelle

16 Jahre nach ihrem ersten «Playboy»–Shooting liess auch Sängerin Michelle (53) als Wiederholungstäterin die Hüllen fallen. Mit dem erneuten Shooting für die April–Ausgabe 2022 wollte sie anderen Frauen Mut machen: «Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie. Ich denke, wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren Schwangerschaften und mit 50 Jahren noch so aussehen wie ich heute», sagte die Sängerin im Titel–Interview. Das Wichtigste sei aber natürlich, dass man sich wohlfühle. «Die Frau heute darf einfach viel mehr Frau sein. Sie darf sich selber leben, ihren Körper zeigen, freizügig sein. Sie muss sich nicht mehr verstecken. Das finde ich grossartig, schliesslich ist der Mensch nackt geboren. Es ist für mich das Normalste, sich so zu zeigen, wie Gott einen schuf.»