Mariella Ahrens: So schwer fällt ihr der Auszug ihrer ältesten Tochter

Obwohl Isabella nur fünf Minuten mit dem Auto weg wohnt, wird sie ihre Mutter vermissen. «Aber trotzdem ist sie eben nicht mehr da, wenn ich nach Hause komme.» Stattdessen wohnt sie in einer 1-Zimmer-Wohnung in Ku'damm-Nähe in Berlin-Charlottenburg. Auch den Umzug hätte das Mutter-Tochter-Duo gemeinsam geschafft.