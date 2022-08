Marilyn Monroe: Ihren Stil lieben wir noch heute

Monroe liebte Mom Jeans

Sie hatte nie Kinder und dennoch setzte sie schon vor über 60 Jahren einen Trend, den wir seit einiger Zeit wieder vermehrt feiern: Die Mom Jeans hat es der Stilikone bereits in den 60ern angetan. Typisch: Der Hosenbund der Mom Jeans sitzt höher in der Taille, ausserdem laufen die weit geschnittenen Beine an den Fesseln schmal zusammen. Der hohe Bund macht das Styling der Hose einfach. Für die Kombination geeignet sind so gut wie alle Oberteile, die sich vorne hineinstecken lassen, selbst dicke Pullover. Sneaker, Boots oder High Heels runden den Look ab. Monroe selbst kombinierte die bequeme Hose gern zu weissen Oversize-Hemden oder zur knappen Carmenblusen, die ihre Kurven betonte.