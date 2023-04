«Schönste News! Schönste Familie!»

Zahlreiche Followerinnen und Follower, darunter auch einige Promis, freuen sich in den Kommentaren für die kleine Familie. «Wie wunderbar!!! Schönste News! Schönste Familie», schwärmt etwa die Sängerin und Schauspielerin Jasmin Wagner (43), auch als Blümchen bekannt. Von Cheyenne Ochsenknecht (22) gibt es mehrere Emojis mit Herzchenaugen, der Designer Dawid Tomaszewski (42) scherzt an Hoermanseders Partner gerichtet, dass eine eigene Fussballmannschaft in der Mache sei.