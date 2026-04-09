Mario Adorf ist tot: Das waren seine ikonischsten Rollen

Mit Mario Adorf (1930–2026) verliert das deutschsprachige Kino einen seiner grössten Charakterdarsteller. Nach Angaben seines Managements und der Filmagentur Reinholz starb der Schauspieler am 8. April nach kurzer Krankheit in seiner Wohnung in Paris. In mehr als 200 Film– und Fernsehproduktionen war der Mime im Laufe seiner Karriere zu sehen, von denen einige auch heute noch unvergessen sind.