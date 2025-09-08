Mario Adorf wird 95: Keine Hoffnung mehr auf neue Rollen

«Dieses Warten auf etwas»

Dass er in seinem Alter und nach über 200 Rollen noch einmal vor die Kamera zurückkehrt, erwartet Adorf nicht. «Ich bin ohne jeden Ehrgeiz in dieser Richtung – und ohne jede Hoffnung», sagte er im Interview mit «Hörzu». Er müsse auch sehr genau überlegen, ob er es physisch überhaupt noch schaffe. «Es muss nicht sein.» Er sei selbst überrascht, ein so hohes Alter erreicht zu haben. Gesundheitlich habe er dieses Jahr eine Erfahrung gemacht, die «schon sehr negativ» war. «Es gab einen Punkt, an dem ich dachte: Das langt jetzt. Da hätte ich eigentlich gerne losgelassen.» Dann spricht er anlässlich seines 95. Geburtstages vom Ende und nennt es «dieses Warten auf etwas», das sei «nicht einfach. Nicht so einfach, wie ich es mir wünschen würde.»