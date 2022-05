Mario Götze macht Ann-Kathrin süsse Liebeserklärung zum Hochzeitstag

Profi-Fussballer Mario Götze (29) und seine Ehefrau Ann-Kathrin (32) scheinen immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Am 7. Mai vor genau vier Jahren haben sich die beiden das Jawort gegeben. Um das gebührend zu feiern, richtet der 29-Jährige via Instagram nun liebevolle Worte an seine Frau.