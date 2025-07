Mario und Ann-Kathrin Götze: In ihrer Ehe ist es «manchmal hart»

Ann–Kathrin Götze (35) gewährt einen seltenen Einblick in ihr Eheleben – und spricht offen über die Herausforderungen in ihrer Beziehung mit Mario Götze (33). In ihrer Instagram–Story reagiert die Influencerin auf die Frage eines Fans, ob es nach der Geburt ihrer zwei Kinder Eheprobleme gegeben habe. Ihre ehrliche Antwort: «Echte Gedanken: Es ist manchmal hart.» Dazu postet sie ein Selfie, das sie gemeinsam mit dem Fussballer im Auto zeigt.