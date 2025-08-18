Marius Borg Høiby: Anklage gegen Mette-Marits Sohn erhoben

Staatsanwalt Sturla Henriksbø sprach demzufolge von sehr ernsten und schwerwiegenden Vorwürfen, von vier mutmasslichen Vergewaltigungen unterschiedlicher Frauen, Missbrauch und mehreren Gewalttaten. Høiby soll sich zwischen 2018 und 2024 an den Frauen vergangen haben, als diese geschlafen haben. Zuvor sei es jeweils zu einvernehmlichem Sex gekommen. Der Angeklagte soll die Übergriffe gefilmt haben. Die Polizei habe grosse Mengen an Bildern und Videos gesichtet.