Marius Borg Høiby kommt für eine Woche in Untersuchungshaft

Marius Borg Høiby (27), der Sohn von Kronprinzessin Mette–Marit (51), kommt bis zum 27. November in Untersuchungshaft, wie verschiedene norwegische Medien, darunter die Rundfunkanstalt NRK, berichten. Høiby war am Montagabend (18. November) in Oslo festgenommen worden. In der kommenden Woche darf er nun weder Besucher empfangen noch Briefverkehr pflegen. Die Polizei gab als Grund für die Untersuchungshaft die Gefahr der Manipulation von Beweismitteln an. Sie hatte ursprünglich zwei Wochen U–Haft beantragt.