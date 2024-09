Marius Borg Høiby: Mette-Marits Sohn erneut festgenommen

Skandal erschütterte Norwegen im August

Anfang August wurde Marius Borg Høiby Medienberichten zufolge wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung festgenommen, nachdem er in der Nacht zum 4. August in der Wohnung seiner Ex–Freundin in Oslo aggressiv geworden sein soll. Am darauffolgenden Tag wurde er wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette–Marit hatte sich zehn Tage nach seiner Festnahme selbst zu Wort gemeldet. In einem ausführlichen Statement, welches über «NRK» verbreitet wurde, räumte er die Vorwürfe ein. «Letztes Wochenende ist etwas passiert, was niemals hätte passieren dürfen», so der 27–Jährige, der aus einer Beziehung vor Mette–Marits Ehe mit Haakon von Norwegen (51) stammt, in seiner öffentlichen Entschuldigung.