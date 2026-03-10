Marius Borg Høiby: Sohn von Mette-Marit bleibt in U-Haft

Fünf Wochen hinter Gittern

Marius Borg Høiby sitzt seit gut fünf Wochen im Osloer Gefängnis in Untersuchungshaft, genauer gesagt seit dem Tag vor dem Prozessauftakt am 3. Februar. Damals war er festgenommen worden, nachdem er gegen ein Kontaktverbot gegenüber einer Frau aus dem Osloer Stadtbezirk Frogner verstossen haben soll. Gegen diese Frau soll er zudem gewalttätig geworden sein und sie mit einem Messer bedroht haben. Die Festnahme im Februar war bereits seine vierte seit August 2024.