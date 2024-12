Marius Borg Høiby: Verstiess er erneut gegen sein Kontaktverbot?

Versucht Marius Borg Høiby, die Opfer zu manipulieren?

Das soll sich am vergangenen Wochenende ereignet haben. Høiby habe demnach ihm untersagten Kontakt zu einer seiner Ex–Freundinnen aufgenommen. Über seinen Anwalt lässt er bestreiten, dass dies der Fall gewesen sei. In der Folge habe die norwegische Polizei wiederum Ermittlungen gegen Høiby aufgenommen und die Frau befragt. Laut seines Anwalts soll sich Høiby nach wie vor in einer Entzugsklinik in London in Behandlung befinden.