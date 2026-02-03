Marius Borg Høiby vor Gericht: So verlief der Prozessauftakt

Staatsanwaltschaft mit schweren Vorwürfen

Der erste Verhandlungstag ist für das Eröffnungsplädoyer des Staatsanwalts reserviert. Folglich hatte zum Auftakt vor allem Staatsanwalt Sturla Henriksbo hohen Redeanteil. Während er die Zusammenhänge der einzelnen Vorwürfe erläuterte, liess er demnach offen, ob die jüngsten Umstände Teil des laufenden Verfahrens werden könnten. Am Sonntagabend wurde der Stiefsohn von Kronprinz Haakon zum vierten Mal festgenommen. Die Polizei wirft ihm zusätzlich Körperverletzung, Messerdrohungen und Verstösse gegen ein bestehendes Kontaktverbot vor.