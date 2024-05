Marius Müller-Westernhagen muss Konzert kurzfristig absagen

Marius Müller–Westernhagen (75) hat sein ausverkauftes Konzert in der Stuttgarter Schleyerhalle am gestrigen Dienstag (21. Mai) «sehr kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen» absagen müssen. Das wurde auf dem offiziellen Instagram–Account des Künstlers bekannt gegeben. Dort heisst es zu dem ausgefallenen Auftritt des Sängers weiter, einen Nachholtermin werde es nicht geben, «Tickets können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden».