Mark Forster tritt bei der «American Ice Football»-Halftimeshow auf

Nicht nur in den USA steht am 11. Februar eine spektakuläre Halftime–Show an: In Mannheim findet an diesem Tag zur Feier des Super Bowls das Show–Event «American Ice Football» statt. Im Rahmen dieses Ereignisses wird Mark Forster (41) in der SAP Arena in Mannheim auftreten und Hits aus seiner geplanten Arena–Tour präsentieren, kündigt der Sender RTL an, der die Show am Super–Bowl–Sonntag ab 20:15 Uhr live übertragen wird. Neben Forsters Auftritt werde es zudem die ein oder andere musikalische Überraschung geben.