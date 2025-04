Mark Hoppus und Melissa Joan Hart hatten Horrordate vor 25 Jahren

Das ungleiche Paar hatte sich demnach bei den Teen Choice Awards kennengelernt, woraufhin die «Sabrina – Total verhext»–Darstellerin dem Musiker über ihren Sprecher ihre Nummer zukommen liess. Hoppus war offensichtlich interessiert und rief die Schauspielerin an. Bei dem Telefongespräch, bei dem er sie um ein Date bat, gab sich Hoppus viel Mühe, cool zu wirken und im Hollywood–Jargon zu sprechen, erinnert er sich in dem Buch, aus dem «Entertainment Weekly» zitiert. «Ich bezweifle, dass es sie beeindruckt hat», so Hoppus. «Ich war gerade erst berühmt geworden, aber sie war schon seit Jahren berühmt.»