Mark Keller: «Mit dem ‹Bergdoktor› werde ich nicht reich»

«Ich habe immer gesagt, ich habe noch zehn Sommer. Vielleicht schaffe ich all meine Pläne – Shows, Filme – in den nächsten zehn Jahren, weil nicht mehr so viel Zeit bleibt. Der Song ist mein Rückblick: ‹Es geht so schnell, so schnell vorbei, wo ist sie hin, die wunderbare Zeit?› Dieser Titel berührt mich sehr.» Auch zeitlose Klassiker sind auf dem neuen Album zu finden. Keller interpretiert unter anderem Songs von Elvis Presley, Roberto Blanco und Julio Iglesias. «Jeder Titel erzählt eine Geschichte – meine Geschichte», so der Sänger.