Mark Knopfler versammelt die grössten Stars für Charity-Song

Bei der Aufnahme mischten ausserdem Roger Daltrey (79), Frontmann von The Who, an der Mundharmonika, Sting (72) von The Police am Bass und Ringo Starr (83) von den Beatles am Schlagzeug mit. Die Liste geht weiter mit Brian May (76) von Queen, Tom Morello (59) von Rage Against The Machine, Nile Rodgers (71), Mike Rutherford (73) von Genesis und Bruce Springsteen (74). Bei Jeff Becks Beitrag handelte es sich um die letzte Aufnahme des letzten Jahres verstorbenen Musikers, die den Song nun eröffnet.