Mark Owen wird 50 Jahre alt: Was ist aus dem Take-That-Star geworden?

Mark Owen feiert am 27. Januar seinen 50. Geburtstag. Seit 1990 ist der Sänger Mitglied der Boygroup Take That. In den 90er und 2000er Jahren wurden Robbie Williams (47), Jason Orange (51), Gary Barlow (51), Howard Donald (53) und Mark Owen mit Songs wie «Back For Good», «Patience» sowie «How Deep Is Your Love» berühmt und liessen insbesondere Mädchenherzen höherschlagen. Mittlerweile sind von den ursprünglich fünf Mitgliedern nur noch die drei letztgenannten übrig.