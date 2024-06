Mark Wahlberg: «Flight Risk»-Dreharbeiten dauerten nur wenige Tage

«Er wusste genau, was er wollte»

Das erklärte er dem «People»–Magazin. Als Gründe nannte er Gibsons Entschlossenheit und Erfahrung: «Er wusste genau, was er wollte und wie er es bekommt, aber er war auch offen für Vorschläge», so Wahlberg. Einen Film so schnell zu drehen, sei etwas ganz Neues für den ebenfalls erfahrenen Schauspieler. «15 bis 20 Seiten an einem Tag abzudrehen, ist etwas, das ich noch nie vorher gemacht habe», sagte er. Insgesamt hätten die Dreharbeiten nur «20 oder 22 Tage» gedauert.