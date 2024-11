Mark Zuckerberg covert Hip-Hop-Klassiker für seine Ehefrau

Explizite Lyrics dank Autotune

In seiner Instagram–Story bezeichnet Zuckerberg den Song mit einem Augenzwinkern als «lyrisches Meisterwerk», was angesichts des eher expliziten Textes durchaus als ironisch verstanden werden darf. Dank der Unterstützung von T–Pain, viel Autotune und einer gezupften Akustikgitarre meistert er jedoch Zeilen wie «to the window, to the wall, 'til the sweat drop down my balls». Auch über zahlreiche «Bitches» singt der Meta–CEO in seiner langsamen und romantischen Version des Hip–Hop–Klassikers.