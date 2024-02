Mark Zuckerberg feiert 20. Facebook-Geburtstag: «Immer noch dabei»

Mark Zuckerberg (39) feiert den 20. Geburtstag von Facebook. Der heutige Tech–Milliardär hatte das überaus erfolgreiche soziale Netzwerk am 4. Februar 2004 gemeinsam mit einigen anderen Harvard–Studenten gegründet. Auf Instagram, das wie Facebook zum von Zuckerberg geführten Meta–Konzern gehört, teilte der 39–Jährige am heutigen runden Geburtstag des vom ihm ins Leben gerufenen sozialen Netzwerks eine Story, in der es schlicht heisst: «Vor 20 Jahren habe ich Facebook gestartet.»