Mark Zuckerberg gönnt sich 300-Millionen-Yacht zum Geburtstag

Zuckerbergs Yacht hat Swimmingpool und Heli–Landeplatz

Demnach soll das knapp 118 Meter lange Boot am Donnerstag (21. März) im Haften Port Everglades in Fort Lauderdale in Florida vor der Küste gesehen worden sein, nachdem es Anfang der Woche nach seiner Jungfernfahrt aus den Niederlanden an seinem Anlegeplatz angekommen war. Zuvor hatte Zuckerberg die Megayacht mit dem früheren Namen «Project 1010»Anfang März in den Niederlanden begutachtet.