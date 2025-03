Mark Zuckerberg: Instagram lacht über seinen Cringe-Auftritt

Die Überraschung war natürlich geplant gewesen, wie ein Video auf Instagram zeigt. Darin ist zu sehen, wie Zuckerberg in einem schwarzen Anzug in die Location und auf die Bühne geht und sich dort von zwei Leuten die Klamotten buchstäblich vom Leib reissen lässt. Unter seinem Anzug erscheint der blaue Einteiler mit offener Brust, schliesslich reisst er sich selbst noch die Hose von den Beinen. In neuer blau–glitzernder Montur vollführt Zuckerberg anschliessend seinen Auftritt.