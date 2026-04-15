Markus Lanz: Auf dieser Ebene hat er Mitgefühl mit Christian Ulmen

«Ganz anderer Kontext, aber der Mechanismus, die Wut, die vor allem über Social Media kommt, das erinnert mich an den Fall Ulmen/Fernandes», verrät Lanz dem «Stern». Er habe keinen Grund, an der Berichterstattung zu zweifeln, «aber auf einer rein menschlichen Ebene» empfinde er nicht nur Mitgefühl für Collien Fernandes, sondern auch für den Rest der Familie, für die gemeinsame Tochter, die weiter zur Schule gehen müsse. «Für Eltern und Geschwister, die alle weiter ihr Leben leben müssen und nun morgens beim Bäcker angestarrt werden. Und ganz zum Schluss und ausdrücklich nur auf der Ebene dieser medialen Dimension auch mit Christian Ulmen, auch wenn er mutmasslich einen Riesenfehler begangen hat.»