Markus Söder ehrt Vicky Leandros mit Bayerischem Verdienstorden

Leandros sei unterdessen aber auch «eine weiss–blaue Botschafterin für die Völkerverständigung zwischen Bayern und Griechenland. Sie steht ein für Toleranz und zeigt Courage gegen Hass, Hetze und Antisemitismus.» Vor Ort in München erklärte Söder, dass das Vorschlagsrecht für den Orden beim Ministerpräsidenten liegt und er mit der Verleihung an Leandros «eine ganz persönliche Entscheidung» getroffen habe. In seinen Storys zeigt der Freistaat auf seinem offiziellen Instagram–Account diesen und weitere Momente von der Verleihung.