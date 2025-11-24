Schweizer Illustrierte Logo

Markus Söder ehrt Vicky Leandros mit Bayerischem Verdienstorden

Vicky Leandros ist von Markus Söder mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet worden. Der Ministerpräsident ehrte «die Königin des Schlagers und Chansons» für ihren Beitrag zur «Völkerverständigung zwischen Bayern und Griechenland».

Vicky Leandros und Markus Söder in München.
Vicky Leandros und Markus Söder in München. imago images/pictureteam/Matthias Gränzdörfer

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58) hat Vicky Leandros (73) am 24. November mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Mit dem auf 2.000 lebende Ordensträgerinnen und –träger begrenzten Verdienstorden wurde die Sängerin aber nicht nur für ihre Musik geehrt. Vergeben wird er «als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk», wie es unter anderem in einer Mitteilung der Bayerischen Staatsregierung heisst.

Vicky Leandros: Hoffnung, Stärke und Courage

Ministerpräsident Söder spricht in einem Statement, das zu mehreren Bildern von der Veranstaltung auch auf Instagram veröffentlicht wurde, von Leandros als «Königin des Schlagers und Chansons». Schon seit Jahrzehnten könne sie «Millionen Fans mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer charismatischen Bühnenpräsenz» begeistern. Lieder wie «Ich liebe das Leben» spendeten den Menschen «Stärke und Hoffnung in schwierigen Zeiten».

Leandros sei unterdessen aber auch «eine weiss–blaue Botschafterin für die Völkerverständigung zwischen Bayern und Griechenland. Sie steht ein für Toleranz und zeigt Courage gegen Hass, Hetze und Antisemitismus.» Vor Ort in München erklärte Söder, dass das Vorschlagsrecht für den Orden beim Ministerpräsidenten liegt und er mit der Verleihung an Leandros «eine ganz persönliche Entscheidung» getroffen habe. In seinen Storys zeigt der Freistaat auf seinem offiziellen Instagram–Account diesen und weitere Momente von der Verleihung.

Von SpotOn vor 31 Minuten
