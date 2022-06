Markus Söder schenkt Joe Biden einen «Bayern-Rucksack»

Ob Joe Biden (79) zuhause in Washington bald eine Partie Schafkopf spielt? Die Ausstattung dafür hätte der US-Präsident nun jedenfalls - dank des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (55). Der will offenbar dafür sorgen, dass die Teilnehmer des G7-Gipfels ihren Aufenthalt auf Schloss Elmau im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen in bester Erinnerung behalten.