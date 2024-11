In TV-Interview mit Annika Lau

Marlene Lufen: Tränenausbruch wegen ihrer demenzkranken Mutter

In einem emotionalen TV–Interview spricht Marlene Lufen über ihre an Demenz erkrankte Mutter, die in einem Pflegeheim lebt. Die Wohnsituation ist für die Moderatorin immer wieder ein innerer Konflikt.