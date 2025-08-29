Marteria kündigt bei Gratis-Konzert neues Album an

Tausende Menschen strömen zu Gratis–Konzert

Dass sich Marteria nach wie vor auf seine Fans verlassen kann, bewies der Auftritt am Ostseestrand. Schätzungen der Polizei nach sollen sich etwa 20.000 Menschen eingefunden haben, um den Gratis–Auftritt zu erleben. Kostenlos wird die in diesem Zuge ebenfalls angekündigte Stadiontournee «Zum Glück in die Zukunft Tour 2026» zwar nicht sein. Allzu lange sollte man aber wohl dennoch nicht mit der Ticketbestellung warten, die ab dem 1. September startet.