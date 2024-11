Martha Stewart über Ryan Reynolds: «Er ist nicht so lustig»

Ryan Reynolds (48) ist Martha Stewart (83) zufolge kein lustiger Zeitgenosse abseits der Kameras. Die Moderatorin musste bei der Bilt–Rewards–Rateshow «Rent Free» herausfinden, mit welchen drei Promis die Befragten am meisten Spass beim gemeinsamen Abhängen hätten. Nachdem sie Snoop Dogg (58) als einen der Stars erriet, brachte sie Reynolds' Namen ins Spiel. «Er ist wahrscheinlich auf der Liste, nur weil er sich in seinen Filmen verhüllt und man sein Gesicht nicht sieht – Ryan Reynolds, ist er einer von denen?», fragte sie. Vor der Antwort des Bilt–CEOs Ankur Jain (34) ergänzte sie: «Und wollen Sie etwas wissen? Im wirklichen Leben ist er nicht so lustig. Nein, er ist nicht so lustig. Er ist sehr ernst.» Sie dürfte es wissen, schliesslich kennt sie den Schauspieler privat.