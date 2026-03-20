Martial-Arts-Legende Chuck Norris im Alter von 86 Jahren verstorben

Chuck Norris (1940–2026) ist tot. Einen Tag nachdem der Actionstar aus «Walker, Texas Ranger» und zahlreichen Kinoklassikern in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, ist er am Freitagmorgen im Alter von 86 Jahren auf Hawaii verstorben. Das teilte seine Familie in einem emotionalen Statement mit.
«Mit schwerem Herzen teilt unsere Familie das plötzliche Ableben unseres geliebten Chuck Norris mit», hiess es in der Erklärung, in der auch betont wird, dass er im Kreise seiner Angehörigen friedlich eingeschlafen sei. «Für die Welt war er ein Kampfkünstler, ein Schauspieler und ein Symbol der Stärke. Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebevoller Vater und Grossvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie», schrieb die Familie Norris.
Trotz seines Rufs als unbesiegbarer Leinwandheld sei es vor allem seine Menschlichkeit gewesen, die ihn auszeichnete: «Er lebte sein Leben mit Glauben, Zielstrebigkeit und einem unerschütterlichen Engagement für die Menschen, die er liebte.»
Beeindruckendes Lebenswerk und Internet–Meme
Chuck Norris hinterlässt ein beeindruckendes Lebenswerk, das von seinen Anfängen als Air–Force–Polizist in Südkorea bis hin zur absoluten Weltspitze des Kampfsports reichte. Mit schwarzen Gürteln in sechs verschiedenen Disziplinen, darunter der 10. Grad in Chun Kuk Do, brachte er eine unerreichte Glaubwürdigkeit in das Action–Genre. Unvergessen bleibt sein Duell mit Bruce Lee in «Die Todeskralle schlägt wieder zu» (1972) sowie seine Verkörperung des Cordell Walker in der Erfolgsserie «Walker, Texas Ranger» (1993–2001), die ihn über acht Staffeln lang zum festen Bestandteil der Fernsehlandschaft machte.
Neben seinen sportlichen und schauspielerischen Erfolgen wird Norris auch für seine Rolle in der Popkultur unvergessen bleiben, in der er durch ironische Internet–Memes über seine vermeintliche Übermenschlichkeit eine ganz neue Popularität erlangte.
Er hinterlässt seine zweite Ehefrau Gena O'Kelley, mit der er seit 1998 verheiratet war, sowie seine Kinder Eric, Mike, Dakota, Danilee und Dina. Die Familie beendete ihr Statement mit den Worten: «Auch wenn unsere Herzen gebrochen sind, sind wir zutiefst dankbar für das Leben, das er gelebt hat, und für die unvergesslichen Momente, die wir mit ihm teilen durften.»