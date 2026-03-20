Martial-Arts-Legende Chuck Norris im Alter von 86 Jahren verstorben

Beeindruckendes Lebenswerk und Internet–Meme

Chuck Norris hinterlässt ein beeindruckendes Lebenswerk, das von seinen Anfängen als Air–Force–Polizist in Südkorea bis hin zur absoluten Weltspitze des Kampfsports reichte. Mit schwarzen Gürteln in sechs verschiedenen Disziplinen, darunter der 10. Grad in Chun Kuk Do, brachte er eine unerreichte Glaubwürdigkeit in das Action–Genre. Unvergessen bleibt sein Duell mit Bruce Lee in «Die Todeskralle schlägt wieder zu» (1972) sowie seine Verkörperung des Cordell Walker in der Erfolgsserie «Walker, Texas Ranger» (1993–2001), die ihn über acht Staffeln lang zum festen Bestandteil der Fernsehlandschaft machte.