Martin Freeman und Freundin Rachel zeigen sich verliebt in London

Oft zeigen sie sich nicht Seite an Seite, aber wenn sie es tun, beweisen sie ihre Zuneigung füreinander ganz öffentlich: Martin Freeman (53) hat zusammen mit seiner Freundin, der französischen Schauspielerin Rachel Benaissa (30), an den British Independent Film Awards in London teilgenommen. Arm in Arm präsentierte sich das Paar den Fotografen auf dem roten Teppich.