Martin Harnik wird neuer Sky-Experte

Harnik reiht sich in eine lange Riege von Fussball–Experten ein, die für Sky Sport am Freitag aktiv sind. Neben dem Ex–Stuttgart–Star werden auch Thomas Hitzlsperger (43), Shkodran Mustafi (33), Erik Meijer (55) und Patrick Helmes (41) in der Bundesliga erstmals am Spielfeldrand im Einsatz sein. Die Experten werden sich beim neuen «Flutlicht–Freitag» abwechseln und dort nicht nur die Partie des Abends, sondern auch den bevorstehenden Spieltag sowie die News der vorangegangenen Woche besprechen.