Martin Scorsese dreht Doku in Heimat seiner Grosseltern

Gedreht werde demnach in Sizilien an Schauplätzen zu Land und zu Wasser – darunter in der Strasse von Sizilien, rund um die Hafenstadt Trapani, auf der Insel Pantelleria und bei den Cave di Cusa am archäologischen Park Selinunt. Auch Polizzi Generosa soll in dem Film Erwähnung finden. Hier lebten Scorseses Grosseltern bevor sie vor Jahrzehnten nach New York auswanderten. Der legendäre Regisseur wurde in New York City, im Stadtteil Queens, geboren.