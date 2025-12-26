Martin Scorsese erinnert zu Weihnachten an seinen Freund Rob Reiner

Besonders eine Szene bewegte den Regisseur bis heute: Reiners Blick, als er erkennt, dass sein Filmsohn trotz aller Warnungen nicht mit seinen Betrügereien aufhören würde. «Ein liebender Vater, fassungslos über seinen Sohn. Ich war gerührt von der Zartheit und Offenheit seiner Darstellung.» Und weiter: «Jetzt bricht es mir das Herz, auch nur an die Zärtlichkeit von Robs Auftritt zu denken.»