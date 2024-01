Martin Scorsese trifft Papst Franziskus im Vatikan

Für «Killers of the Flower Moon» ist Scorsese aktuell für zwei Oscars nominiert – in der Kategorie «Bester Film» sowie in der Kategorie «Beste Regie». Es wäre die zweite Auszeichnung mit einem Goldjungen für den Filmemacher nach seinem Oscar als bester Regisseur im Jahr 2007 für «Departed – Unter Feinden». Die diesjährige Oscar–Verleihung findet am 11. März 2024 statt.