Martin Scorsese will Papst Franziskus mit einer Doku würdigen

Begegnungen mit dem Papst

Scorsese ist im Laufe der Jahre mehrfach mit dem am 21. April verstorbenen Papst Franziskus zusammengetroffen. So wurde er etwa im Januar 2024 zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen. Fotos bei Instagram hielten die Begegnung fest. Nach dem Tod von Franziskus meldete Scorsese sich gegenüber «Variety» zu Wort. «Er war in jeder Hinsicht ein bemerkenswertes menschliches Wesen», schrieb der Regisseur, der in seiner Jugend katholischer Priester werden wollte. «Er erkannte seine eigenen Schwächen an. Er strahlte Weisheit aus. Er strahlte Güte aus. Er hatte ein eisernes Engagement für das Gute», so Scorsese weiter.