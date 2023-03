Martin Scorseses «Killers of the Flower Moon» erscheint im Oktober

In den USA startet der Film bereits am 6. Oktober in wenigen ausgewählten Kinos, ab 20. Oktober ist der Streifen USA-weit zu sehen, heisst es in einer Mitteilung. Anschliessend wird «Killers of the Flower Moon» auch bei Apple TV+ verfügbar sein. Ein konkretes Datum gibt es bislang nicht, vonseiten des Streamingdienstes heisst es dazu aktuell nur «demnächst».