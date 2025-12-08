Martin Semmelrogge: Das ewige Schlitzohr wird 70

Der Preis der persönlichen Freiheit ist derweil hoch. Allzu oft verwechselte Semmelrogge Rolle und Realität und geriet mit dem Gesetz in Konflikt. Wegen Alkohol, Drogen und wiederholter Fahr– und Verkehrsdelikte stand er laut dem «Tagesspiegel» «bis 2012 mehr als 30 Mal vor Gericht». Bereits in den 1980er–Jahren verbüsste er insgesamt 28 Monate Haft wegen Drogenbesitzes, Trunkenheit am Steuer und anderer Delikte. 2004 wurde er wegen mehrfachen Fahrens ohne Führerschein zu 17 Monaten Haft verurteilt. «Ich hab's übertrieben», gibt er in einem Interview vor drei Jahren zwar zu. Gleichzeitig relativiert er: «Wahnsinn, da hätte ich ja einen umbringen können und hätte weniger bekommen.»